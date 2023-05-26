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Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации в Косово

Политика
Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство планирует созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации в частично признанной Республике Косово. Об этом он заявил во время выступления в общенациональном митинге в поддержку правительства страны.

Приштина дожидались момента, когда большинство сербов с севера края отправятся в Белград, чтобы некому было защитить муниципальные здания в случае возможного захвата, рассказал сербский лидер.

Александр Вучич добавил, что власти республик проведут заседание Совбеза, чтобы обсудить происходящее в Метохии и Косово.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние готовности из-за обстановки в Косово
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