Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство планирует созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации в частично признанной Республике Косово. Об этом он заявил во время выступления в общенациональном митинге в поддержку правительства страны.