Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство планирует созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации в частично признанной Республике Косово. Об этом он заявил во время выступления в общенациональном митинге в поддержку правительства страны.
Приштина дожидались момента, когда большинство сербов с севера края отправятся в Белград, чтобы некому было защитить муниципальные здания в случае возможного захвата, рассказал сербский лидер.
Александр Вучич добавил, что власти республик проведут заседание Совбеза, чтобы обсудить происходящее в Метохии и Косово.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние готовности из-за обстановки в Косово