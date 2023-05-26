Глобальное потепление испортило сон арктическим сусликам

Самки и самцы арктических сусликов страдают от бессонницы из-за ускорения роста весенних температур на Аляске. К такому выводу пришли экологи из США.
Причиной тому ученые назвали ранний прогрев почты. Из-за глобального потепления сократилась длительность спячки самок арктических сусликов. Они начали выходить из нее на десять дней раньше, чем в начале 1990-х годов.
«Отсутствие сдвига в цикле спячки самцов приводит к десинхронизации сезонов размножения», — цитирует исследователей «Север-Пресс» со ссылкой на журнал Science.
Ученые, пробурившие керны отложений в Антарктиде, ранее обнаружили, что в предыдущие периоды глобального потепления три и 15 миллионов лет назад рыхлые слои отложений соскальзывали после формирования, вызывая массивные цунами.