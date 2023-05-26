Музыканта SHAMAN обвинили в пропаганде многоженства

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новый клип на трек «Мед». По сюжету музыкант делает у алтаря предложение руки и сердца сразу ста невестам.
Реакции на этот клип неоднозначная. Многие восхищались работой артиста, но так же кто-то обвинял певца в пропаганде многоженства, в отсутствии идеи и смысла. Множество гневных комментариев появились сегодня под клипом на YouTube.
Сам исполнитель никак не комментирует хейт его нового клипа.
Ранее сам же певец назвал этот клип подарком и признанием в любви ко всем своим поклонницам. Он хотел, чтоб каждая из них почувствовала себя принцессой.