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Музыканта SHAMAN обвинили в пропаганде многоженства

Шоу-бизнес
Музыканта SHAMAN обвинили в пропаганде многоженства

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новый клип на трек «Мед». По сюжету музыкант делает у алтаря предложение руки и сердца сразу ста невестам.

Реакции на этот клип неоднозначная. Многие восхищались работой артиста, но так же кто-то обвинял певца в пропаганде многоженства, в отсутствии идеи и смысла. Множество гневных комментариев появились сегодня под клипом на YouTube.

Сам исполнитель никак не комментирует хейт его нового клипа.

Ранее сам же певец назвал этот клип подарком и признанием в любви ко всем своим поклонницам. Он хотел, чтоб каждая из них почувствовала себя принцессой.
SHAMAN клип мед
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