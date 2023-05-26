Дональд Трамп и Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине во время личной встречи

Экс-президент США Дональд Трамп провел переговоры с бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. О встрече рассказало издание Sky News со ссылкой на представителя последнего.
Место переговоров не раскрывается. Однако журналисты выяснили, что Трамп и Джонсон обсудили ситуацию на Украине. Переговоры прошли в перерыве турне бывшего британского премьера по Соединенным Штатам. Политик останавливался в Техасе и Лас-Вегасе.
ФБР совершило ошибку, начав расследование о связи экс-лидера США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной гонки в 2016 году. Такой вывод ранее сделал специальный советник Джон Дарем в своем отчете.
Аналитик убежден, что у ведомства не было никаких фактических оснований для преследования Трампа и подозрений в его сотрудничестве с Москвой.