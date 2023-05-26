Дональд Трамп и Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине во время личной встречи

Место переговоров не раскрывается. Однако журналисты выяснили, что Трамп и Джонсон обсудили ситуацию на Украине. Переговоры прошли в перерыве турне бывшего британского премьера по Соединенным Штатам. Политик останавливался в Техасе и Лас-Вегасе.