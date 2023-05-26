Владимир Путин назвал неожиданностью реакцию Тбилиси на отмену российских виз

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» прокомментировал реакцию Грузии на отмену виз.
Поведение Тбилиси стало полной неожиданностью для главы государства. Российский лидер рассказал, что принял решение об отмене виз, учитывая приближение периода отпусков, а также в целях поддержки бизнеса и граждан, которые испытывают теплые чувства к соседней стране.
«Мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры», — добавил Владимир Путин.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала ограничить в правах находящихся в стране россиян.Политик заявила об этом в Тбилиси на праздновании Дня Независимости.