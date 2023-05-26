Владимир Путин назвал неожиданностью реакцию Тбилиси на отмену российских виз

Поведение Тбилиси стало полной неожиданностью для главы государства. Российский лидер рассказал, что принял решение об отмене виз, учитывая приближение периода отпусков, а также в целях поддержки бизнеса и граждан, которые испытывают теплые чувства к соседней стране.