«Эти люди не очень дальновидные»: Пригожин отреагировал на травлю Долгаревой из-за стихов о ЧВК «Вагнер»

Российская поэтесса Анна Долгарева написала стихотворение, посвященное взятию Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер». После этого она столкнулась с жесткой критикой. Ситуацию прокомментировал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Стихотворение получило название «Все "Вагнера" попадают в рай». Опубликовав произведение, Долгарева сопроводила его припиской #СкажиСпасибоВагнерам.
Однако сразу после публикации на нее обрушилась волна критики. Поэтессе пришлось написать пост-обращение к ЧВК «Вагнер». Она заявила, что «не вывозит свалившейся на нее травли и просит пару добрых слов».
Пригожин в ответ на запрос издания УралLIVE заметил, что «музыкантам» приятна такая поддержка со стороны народа. Критику при этом озвучивают люди «не очень дальновидные».
«А то, что я вчера сказал, что, если эти люди недовольны ЧВК "Вагнер", им нужно взять оружие и пойти Донбасс защищать самостоятельно», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Он добавил, что в таком случае ЧВК «Вагнер» не будет погибать, а оставлять свои жизни на поле боя будут такие диванные критики. И тогда «все встанет на свои места».