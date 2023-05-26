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Чрезмерная тяга к пиву обернулась уголовным делом для жителя Северной столицы

Общество
Чрезмерная тяга к пиву обернулась уголовным делом для жителя Северной столицы

Пострадавший 40-летний горожанин несколько дней думал, обращаться в полицию или нет. Инцидент произошел у дома на проспекте Луначарского.

25 мая стражами порядка в Санкт-Петербурге был пойман подозреваемый в краже мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию 25 мая обратился 40-летний горожанин, который рассказал, что стал жертвой преступника. По словам потерпевшего 23 мая молодой человек украл у него бутылку пива и сбежал.

В результате открыли уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее москвич выпил стакан пива после работы и впал в кому.
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