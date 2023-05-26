Чрезмерная тяга к пиву обернулась уголовным делом для жителя Северной столицы

25 мая стражами порядка в Санкт-Петербурге был пойман подозреваемый в краже мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию 25 мая обратился 40-летний горожанин, который рассказал, что стал жертвой преступника. По словам потерпевшего 23 мая молодой человек украл у него бутылку пива и сбежал.