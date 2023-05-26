Один человек пострадал и три села остались без света в результате обстрела Белгородской области

Шебекинский городской округ в Белгородской области находится под обстрелом. В результате атаки пострадал один мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение», — пишет глава области в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что кровли двух частных домов в Шебекино были повреждены осколками снарядов. Шесть легковых автомобилей, дорожное полотно со светофором и уличный газопровод тоже получили повреждения.
Три населенных пункта Графовка, Пристень и Ивановка остались без электроснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на местах происшествий. Продолжается подомовой обход территории.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил об утреннем обстреле Грайворона.