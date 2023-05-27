В Сирийской Арабской Республике начался сезон сбора урожая дамасской розы

В сирийском городе Марах цветет дамасская роза. Для местных жителей это не просто время урожая, но и многовековая традиция, которая передается из поколения в поколение. Сбором роз занимаются всей семьей. Цветы используют для приготовления напитков, варенья и различных сладостей. Урожай собирают с самого утра, пока бутоны не успели раскрыться.
«Сбор урожая начинается около 11 часов утра. Известно, что дамасская роза имеет множество применений, таких, как розовый сироп, розовая вода и косметические кремы. Мы унаследовали эту профессию от наших бабушек и дедушек давным-давно. Европейцы покупали здесь дамасскую розу», — рассказала местная жительница Хала Битар.
Дамасскую розу начали выращивать еще в древние времена. По мнению историков, первыми выращивать дамасские розы начали греки, римляне и древние египтяне. же в Средние века это занятие попало в Европу, а затем приобрело известность во всем мире. Дамасская роза обладает множеством полезных свойств и используется как для производства косметики и духов, так и в медицинских целях. В 2019 году это растение было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
«Мы давно выращиваем дамасскую розу; эта профессия передавалась из поколения в поколение. Раньше сушеные розы заливали горячей водой, чтобы приготовить особый чай. Сегодня благодаря вниманию властей эта профессия превратилась в дистилляцию розовой воды, розового сиропа и изготовление мазей, а недавно мы начали делать эфирные масла. Они сейчас на вес золота»,— поделился местный житель Диаа аль-Хатиб.
Фестиваль в провинции Дамаск могут посетить все желающие. Туристов ждут многочисленные мероприятия, дегустации, мастер-классы, и семинары посвященные ценности дамасской розы.