В Сирийской Арабской Республике начался сезон сбора урожая дамасской розы

Дамасскую розу начали выращивать еще в древние времена. По мнению историков, первыми выращивать дамасские розы начали греки, римляне и древние египтяне. же в Средние века это занятие попало в Европу, а затем приобрело известность во всем мире. Дамасская роза обладает множеством полезных свойств и используется как для производства косметики и духов, так и в медицинских целях. В 2019 году это растение было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.