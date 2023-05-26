Росгвардейцы помогли заблудившемуся лосю вернуться в лес в Подмосковье

Лось был обнаружен сотрудниками Росгвардии в Королеве. Как сообщает 360, животному помогли вернуться в лес.
Во время ночного патрулирования Сотрудниками Королевского ОВО Главного управления Росгвардии по Подмосковью было получено сообщение о «сохатом», которого заметили рядом с дорогой, что могло спровоцировать аварию.
По прибытию на место правоохранители попытались привлечь внимание животного. В итоге росгвардейцы увели лося от оживленной магистрали и отправили в лес.
Ранее лось стал жертвой ДТП в Новосибирской области.