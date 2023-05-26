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Росгвардейцы помогли заблудившемуся лосю вернуться в лес в Подмосковье

Общество
Росгвардейцы помогли заблудившемуся лосю вернуться в лес в Подмосковье

Лось был обнаружен сотрудниками Росгвардии в Королеве. Как сообщает 360, животному помогли вернуться в лес.

Во время ночного патрулирования Сотрудниками Королевского ОВО Главного управления Росгвардии по Подмосковью было получено сообщение о «сохатом», которого заметили рядом с дорогой, что могло спровоцировать аварию.

По прибытию на место правоохранители попытались привлечь внимание животного. В итоге росгвардейцы увели лося от оживленной магистрали и отправили в лес.

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