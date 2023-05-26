Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Телеведущая Лариса гузеева и Александр Лыков снялись в пикантной сцене

Шоу-бизнес
Телеведущая Лариса гузеева и Александр Лыков снялись в пикантной сцене

Телеведущая Лариса Гузеева встретилась с однокурсником Александром Лыковым. Популярные артисты сыграли в пикантной сцене, кадры появились в соцсетях.

Пара в кадре лежит на кровати, телеведущая накрылась одеялом. Звезда комедии «Жестокий романс» предстаёт перед зрителями без косметики и в чуть растрепанном виде. Лыков в белой майке, семейных трусах и черных носках обнимает Гузееву, закинув ногу на звезду «Давай поженимся».

«Ну я промолчу. Здесь мужчины свое дело делают», — отметил Лыков.

Ранее сваха Роза Сябитова раскрыла ФАН, как актриса Лариса Гузеева стала для нее учителем.
лариса гузеева александр лыков пикантная сцена
Военкоры ФАН