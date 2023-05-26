Телеведущая Лариса гузеева и Александр Лыков снялись в пикантной сцене

Телеведущая Лариса Гузеева встретилась с однокурсником Александром Лыковым. Популярные артисты сыграли в пикантной сцене, кадры появились в соцсетях.
Пара в кадре лежит на кровати, телеведущая накрылась одеялом. Звезда комедии «Жестокий романс» предстаёт перед зрителями без косметики и в чуть растрепанном виде. Лыков в белой майке, семейных трусах и черных носках обнимает Гузееву, закинув ногу на звезду «Давай поженимся».
«Ну я промолчу. Здесь мужчины свое дело делают», — отметил Лыков.
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