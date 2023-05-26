Телеведущая Лариса гузеева и Александр Лыков снялись в пикантной сцене

Пара в кадре лежит на кровати, телеведущая накрылась одеялом. Звезда комедии «Жестокий романс» предстаёт перед зрителями без косметики и в чуть растрепанном виде. Лыков в белой майке, семейных трусах и черных носках обнимает Гузееву, закинув ногу на звезду «Давай поженимся».