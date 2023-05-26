Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Макао появилась копия Лондона в миниатюре

Общество
В Макао появилась копия Лондона в миниатюре

В Макао в новом курорте-казино для богатых The Londoner Macao установили миниатюрные реплики достопримечательностей столицы Туманного Альбиона. Об этом сообщает CNBC.

На участке отеля нового курорта можно увидеть копию официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, реплики Вестминстерского дворца с Биг Беном, Мемориального фонтана Шефтсбери и других достопримечательностей.

В течение шести дней в неделю будет проходить развлекательная часть, в которой участвуют десятки музыкантов и танцоров.

Комплекс The Londoner Macao находится во владении компании Las Vegas Sands. Также ей принадлежат другие отели в Макао с репликами европейских достопримечательностей, где которых можно увидеть копию Эйфелевой башни и Гранд-канала Венеции.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя одобрили новые зоны охраны объектов культурного наследия.
макао отель макао достопримечательности лондон
Военкоры ФАН