«Министерство обороны полностью выполняет договоренности»: Пригожин подтвердил передачу Бахмута военным

Министерство обороны РФ полностью выполняет договоренности в Артемовске. Актуальную информацию озвучил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он ответил на вопрос редакции «Блокнот», которая поинтересовалась, как теперь обстоят дела в освобожденном городе. По словам Пригожина, МО активно меняет «музыкантов» на позициях.
«Министерство обороны на сегодняшний день полностью выполняет договоренности. Поэтому с 1 июня Бахмут полностью перейдет под юрисдикцию Министерства обороны», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Он добавил, что штурмовики выходят планово и организованно. Предполагается, что после завершения процесса они отправятся в полевые лагеря для переформирования, доукомплектования и дополнительной подготовки.