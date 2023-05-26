Десятки воздушных шаров взмыли в небо в Ленобласти

В Приозерском районе проходит чемпионат по воздухоплавательному спорту. Пилоты красочных аэростатов борются за кубок губернатора Ленинградской области.
Подготовка к полету на воздушном шаре занимает не более получаса. Каждый пилот проверяет газовое оборудование и заряжает тепловую пушку, раскладывает свой аэростат на земле, а затем наполняет яркое полотнище воздухом. Так вырастает шар, который вскоре будет бороздить облака. Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло рассказал подробности подготовки к соревнованиям.
«Мы изучаем район полетов, объезжаем на машине его, обозначаем поля пригодные: мы должны приземлиться на поле или взлететь с поля, которое не возделывается, чтобы не портить посевы, отношения с фермерами и так далее. То есть мы готовимся к соревнованиям», — отметил организатор.
Каждому пилоту необходимо выполнить ряд заданий во время полета и продемонстрировать мастерство маневрирования с учетом погодных условий.
«Мы летим лишь по направлению ветра. Каждый полет не похож на предыдущий, все полеты в той или иной степени различаются. И нет фиксированного маршрута: как ветер дует, так мы и полетим», — пояснил Иван Меняйло.
Чемпионат и кубок губернатора Ленинградской области по воздухоплавательному спорту проходят с 24 по 29 мая. Соревнования завершатся торжественной церемонией награждения в Выборге. Кроме того, зрителей ждет шоу ночного свечения аэростатов на территории Анненских укреплений.