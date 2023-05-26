Десятки воздушных шаров взмыли в небо в Ленобласти

Подготовка к полету на воздушном шаре занимает не более получаса. Каждый пилот проверяет газовое оборудование и заряжает тепловую пушку, раскладывает свой аэростат на земле, а затем наполняет яркое полотнище воздухом. Так вырастает шар, который вскоре будет бороздить облака. Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло рассказал подробности подготовки к соревнованиям.