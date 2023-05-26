«Волшебники» обманом забрали у пенсионера из Подмосковья 200 тысяч рублей на магические ритуалы

Во время телефонного разговора Владимир убедил пенсионера заплатить за магическую церемонию приворота благополучия. Валерий перевел своим собеседникам 189 тысяч рублей. Спустя время, мужчина осознал, что волшебство не сработало и, придя к выводу, что он стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Правоохранительные власти занимаются проверкой всех обстоятельств произошедшего.