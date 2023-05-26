«Волшебники» обманом забрали у пенсионера из Подмосковья 200 тысяч рублей на магические ритуалы

Житель Подмосковья потерял 200 тысяч рублей, пытаясь привлечь к своей семье благополучие с помощью магического обряда. 76-летний мужчина увидел магический ритуал по телевизору и решил повторить, сообщает SHOT.
Валерий рассказал, что в телевизионной программе увидел обряды для благополучия и здоровья, которые проводил «Европейский центр астрологии». Пенсионер позвонил по указанному телефону, желая принять участие в ритуале. Девушка, ответившая на звонок, после якобы проведения всех обрядов попросила мужчину связаться с ее помощником Владимиром.
Во время телефонного разговора Владимир убедил пенсионера заплатить за магическую церемонию приворота благополучия. Валерий перевел своим собеседникам 189 тысяч рублей. Спустя время, мужчина осознал, что волшебство не сработало и, придя к выводу, что он стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Правоохранительные власти занимаются проверкой всех обстоятельств произошедшего.
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