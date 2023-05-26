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Продавцы донецкого рынка рассказали о работе под обстрелами ВСУ

ФАН-ТВ

В Донецке продолжаются ремонтно-восстановительные работы на крытом рынке, поврежденном в результате обстрелов украинскими боевиками. Сотрудники торговых рядов поделились с корреспондентом ФАН эмоциями и последними новостями.

Продавцы донецкого рынка рассказали о работе под обстрелами ВСУ

Донецкий крытый рынок неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Противник наносил удары из РСЗО «Град», в результате чего был поврежден купол, разрушены торговые павильоны, погибли и пострадали работники и посетители.

Продавцы донецкого рынка рассказали о работе под обстрелами ВСУ
«Мы живем в этом районе, у нас тут покоя нет. На рынке людей очень мало после всех этих событий, которые творятся. Мало покупателей, но все продается, все есть на рынке», — рассказала продавщица Анна.

По словам ее коллеги Елены Андреевны, многие сотрудники нашли себе работу на других рынках, но есть и те, кто продолжает оставаться за прилавком, несмотря на угрозу обстрелов.

Продавцы донецкого рынка рассказали о работе под обстрелами ВСУ
«Сейчас никто не застрахован, в любую минуту может прилететь куда угодно, не только сюда. Я понимаю, что береженого Бог бережет, но от судьбы не уйдешь. Мы молимся, идем на работу и работаем», — поделилась она.

В настоящий момент рынок продолжают благоустраивать: вывезен мусор и сгоревшие торговые киоски, восстановлен купол, и застелено новое асфальтовое покрытие.

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