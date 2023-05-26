Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«То любишь, то ненавидишь»: мачеха дочери Волочковой дала комментарий по поводу ситуации с выпускным Адрианы

Шоу-бизнес
«То любишь, то ненавидишь»: мачеха дочери Волочковой дала комментарий по поводу ситуации с выпускным Адрианы

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна не позвала маму на свой школьный выпускной. Звезда уверена, что как всегда дело в зависти. Об этой ситуации высказала Woman.ru свое мнение мачеха девочки Елена Николаева.

Николаева поспешила прокомментировать эти слухи, сказав, что ни она, ни ее супруг Ариадну никак не переубеждали и сослалась, что конфликт матери и дочери — сугубо личный.

Как сообщает мачеха, Адриана не позвала маму на выпускной из-за какого-то внутреннего конфликта. Женщина рассказала, что с мамой они общаются периодами.

Елена так же опровергла информацию, что на решение девочки повлиял кто-то из их семьи. Это было только ее решение.

Весь этот конфликт начался после того, как за отказ Адрианы пригласить маму на праздник, Балерина Анастасия Волочкова уличила дочь в ревности к своей славе и успеху.
анастасия волочкова выпускной скандал мачеха
Военкоры ФАН