«То любишь, то ненавидишь»: мачеха дочери Волочковой дала комментарий по поводу ситуации с выпускным Адрианы

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна не позвала маму на свой школьный выпускной. Звезда уверена, что как всегда дело в зависти. Об этой ситуации высказала Woman.ru свое мнение мачеха девочки Елена Николаева.
Николаева поспешила прокомментировать эти слухи, сказав, что ни она, ни ее супруг Ариадну никак не переубеждали и сослалась, что конфликт матери и дочери — сугубо личный.
Как сообщает мачеха, Адриана не позвала маму на выпускной из-за какого-то внутреннего конфликта. Женщина рассказала, что с мамой они общаются периодами.
Елена так же опровергла информацию, что на решение девочки повлиял кто-то из их семьи. Это было только ее решение.
Весь этот конфликт начался после того, как за отказ Адрианы пригласить маму на праздник, Балерина Анастасия Волочкова уличила дочь в ревности к своей славе и успеху.