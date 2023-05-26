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Украинские боевики применили ракеты Storm Shadow для удара по Мариуполю

Происшествия
Украинские боевики применили ракеты Storm Shadow для удара по Мариуполю

ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом рассказал представитель силовых структур ДНР.

Уточняется, что украинские боевики нанесли удар по заводу «Азовсталь». ВСУ выпустили по Мариуполю сразу две ракеты, ранее предоставленные им Соединенным Королевством.

По данным американских СМИ, Запад готов дать Киеву гарантии безопасности по «израильской модели», и даже создать вместе с ним Совет Украина-НАТО. Политолог Богдан Безпалько убежден, что все эти посулы призваны компенсировать Украине тот факт, что ни в одну из главных западных структур ее не примут.
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