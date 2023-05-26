Украинские боевики применили ракеты Storm Shadow для удара по Мариуполю

По данным американских СМИ, Запад готов дать Киеву гарантии безопасности по «израильской модели», и даже создать вместе с ним Совет Украина-НАТО. Политолог Богдан Безпалько убежден, что все эти посулы призваны компенсировать Украине тот факт, что ни в одну из главных западных структур ее не примут.