Минюст РФ внес Леву из группы «Би-2» в реестр иностранных агентов

Ранее лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева заявил, что не вернется в Россию. Музыкант резко негативно высказался о жителях страны и подчеркнул, что они «перечеркнули все свои достижения». Соответствующие заявления исполнитель опубликовал в своих социальных сетях.