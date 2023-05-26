Минюст РФ внес Леву из группы «Би-2» в реестр иностранных агентов

Министерство юстиций Российский Федерации признало музыканта и лидера группы рок-группы «Би-2» Егора Бортника✱ иностранным агентом.
«Е.М. Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», — сообщается на сайте ведомства.
В список иноагентов также попали политик Магомед Гаджиев, экономист Владислав Иноземцев✱, антрополог Александра Архипова✱, журналистка Ирина Аллеман✱, движение «Совет матерей и жен»✱ и «Общественный союз возрождения России»✱.
Ранее лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева заявил, что не вернется в Россию. Музыкант резко негативно высказался о жителях страны и подчеркнул, что они «перечеркнули все свои достижения». Соответствующие заявления исполнитель опубликовал в своих социальных сетях.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами