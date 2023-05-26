Синоптик Вильфанд: купальный сезон на Черном море стартует не раньше середины июня

Вода в Черном море прогреется до +20 градусов в первой декаде июня. Соответствующим прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сейчас в южной части Кубани и в Крыму идут дожди. Однако температура воды там превысила отметку в +15 градусов. Уже к середине июня акватория Черного моря прогреется до +22 градусов. Купальный сезон будет комфортным, предположил синоптик.
«Это исходя из расчетов врачей, что при +22 градусов и выше ребенок может комфортно чувствовать себя в воде», — цитирует Вильфанда журнал «Профиль».
Когда в Москву придет 30-градусная жара, ранее рассказала специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно прогнозу, пока дневная температура воздуха будет составлять +20...+25 градусов.