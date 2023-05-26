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«Решение назрело за год до расхождения»: экс-продюсер Полины Гагариной раскрыла подробности разрыва с певицей

Шоу-бизнес
«Решение назрело за год до расхождения»: экс-продюсер Полины Гагариной раскрыла подробности разрыва с певицей

В 2015 году певица Полина Гагарина разорвала отношения со своим продюсером Татьяной Тур. В беседе с «МУЗ-ТВ» продюсер назвала событие, которое ускорило размолвку.

Что произошло между девушками, до сих пор никто не знает. Было множество версий и о ссорах и о разногласиях. По одной из них, причиной стала беременность Татьяны.

«Я могу сказать, что наши пути в любом случае разошлись бы. Беременность стала катализатором в принятии решения, потому что оно назрело у меня за год до расхождения», — сообщила Татьяна.

Также бывший продюсер исполнительницы добавила, что соблюдает принцип «О бывших артистах либо хорошо, либо ничего».

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