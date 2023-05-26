Продюсер Кевин Файги оценил значимость Роберта Дауни-младшего для Marvel

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги заявил, что без актера Роберта Дауни-младшего кинематографической вселенной Marvel могло бы не быть. Своем мнением он поделился в спецвыпуске шоу на YouTube, посвященном 15-летию с премьеры первого фильма о Железном человеке.