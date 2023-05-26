Продюсер Кевин Файги оценил значимость Роберта Дауни-младшего для Marvel

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги заявил, что без актера Роберта Дауни-младшего кинематографической вселенной Marvel могло бы не быть. Своем мнением он поделился в спецвыпуске шоу на YouTube, посвященном 15-летию с премьеры первого фильма о Железном человеке.
Глава студии напомнил, что изначально актер хотел исполнить роль Доктора Дума, главного злодея Фантастической Четверки. Именно Дауни-младший стал объединяющим фактором в создании первого «Железного человека».
После договоренности с артистом к проекту начали присоединяться и другие популярные актеры. Файги отметил, что производство последующих частей давалось нелегко.
«Если бы не ты, у нас бы не было такого бардака». И имел в виду я то, что без него попросту не было бы никакой киновселенной», — поделился Файги.
Ранее Marvel перенесла съемки фильма «Громовержцы» из-за забастовки сценаристов.