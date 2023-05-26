Илон Маск пришел в ярость из-за многочисленных сбоев в работе Twitter

Глава Twitter (заблокирован в РФ) Илон Маск разъярен массовыми сбоями в работе социальной сети во время онлайн-эфира в режиме Spaces. Об этом сообщает Platformer со ссылкой на источники в компании.
По данным инсайдера, Маск был расстроен и раздражен из-за технических проблем в соцсети. Сообщается, что за последние несколько месяцев предприниматель сократил команду раздела Spaces из 100 сотрудников до трех человек. В эфире также принимал участие кандидат на пост президента США Рон Десантис.
Пользователи отметили, что Twitter постоянно выходил из строя во время беседы Маска с Десантисом. По неофициальной информации, трансляцию посмотрели примерно 700 тыс. человек.
«Spaces были в значительной степени прототипом, а не готовым продуктом. Это бета-тест, который никогда не заканчивался», — заявил один из сотрудников соцсети.
Ранее компания бизнесмена Илона Маска Neuralink получила разрешение на клинические испытания чипов для мозга на людях.