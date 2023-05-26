Илон Маск пришел в ярость из-за многочисленных сбоев в работе Twitter

По данным инсайдера, Маск был расстроен и раздражен из-за технических проблем в соцсети. Сообщается, что за последние несколько месяцев предприниматель сократил команду раздела Spaces из 100 сотрудников до трех человек. В эфире также принимал участие кандидат на пост президента США Рон Десантис.