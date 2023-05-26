«Общество в долгу перед Долговым»: Пригожин высказался о ситуации с увольнением журналиста

Журналиста Константина Долгова уволили с Telegram-канала «Телега Online» после смелого интервью с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Последний прокомментировал эту информацию изданию «Глас народа».
Предприниматель заметил, что «общество в долгу перед Долговым», который набрался смелости и озвучил неудобные вопросы, проведя резонансное интервью. Однако ситуация, которая развернулась после, является стопроцентным цензурированием и запретом на свободу слова, передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
«Это какое-то медийное извращение, в котором маленький человечек, который получает, насколько мне известно, бабки от администрации президента за всякую чепуху, которую он публикует на своем телеграм-канале, провластную, решил поплеваться и попытаться на чувствах патриота тем, что уволил Долгова», — добавил Пригожин.
Он также заметил, что канал «Телега Online» не является незаменимым. По его словам, таких ресурсов в Сети в последнее время расплодилось много. Сейчас общество разделилось на тех, кто готов защищать Родину и кому на нее абсолютно без разницы. Так вот «Телегу Online» Пригожин отнес ко второму типу.