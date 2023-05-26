«Общество в долгу перед Долговым»: Пригожин высказался о ситуации с увольнением журналиста

Он также заметил, что канал «Телега Online» не является незаменимым. По его словам, таких ресурсов в Сети в последнее время расплодилось много. Сейчас общество разделилось на тех, кто готов защищать Родину и кому на нее абсолютно без разницы. Так вот «Телегу Online» Пригожин отнес ко второму типу.