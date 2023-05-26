Троих российских легкоатлетов дисквалифицировали на основании базы антидопинговой лаборатории

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал трех российских спортсменов на основании базы антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщается на официальном сайте организации.
Запрет введен против метателя ядра Сослана Цирихова (2 года), многоборца Василия Харламова (4 года) и бегуна Романа Семакина (2 года). Нововведенные ограничения начали свое действие с 25 мая 2023 года. Все прошедшие результаты также будут аннулированы.
Атлетов обвиняют в употреблении или попытке принять запрещенные препараты или методы. Расследование проводилось Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и профессором Ричардом Маклареном. Решение основано на базе данных LIMS.
Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выдвинуло очередное обвинение в употреблении допинга в адрес экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.