Троих российских легкоатлетов дисквалифицировали на основании базы антидопинговой лаборатории

Запрет введен против метателя ядра Сослана Цирихова (2 года), многоборца Василия Харламова (4 года) и бегуна Романа Семакина (2 года). Нововведенные ограничения начали свое действие с 25 мая 2023 года. Все прошедшие результаты также будут аннулированы.