ВСУ выпустили сразу две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя

Украинские боевики ударили двумя дальнобойными ракетами в направлении Мариуполя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ВСУ ранее нанесли удар по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня, заявил мэр города Иван Приходько.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»✱ (запрещенная в России террористическая организация) к пожизненному сроку. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация