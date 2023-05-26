Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВСУ выпустили сразу две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя

Происшествия
ВСУ выпустили сразу две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя

Украинские боевики ударили двумя дальнобойными ракетами в направлении Мариуполя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ ранее нанесли удар по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня, заявил мэр города Иван Приходько.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»✱ (запрещенная в России террористическая организация) к пожизненному сроку. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
днр сцкк дальнобойные ракеты обстрел всу мариуполь
Военкоры ФАН