В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета

Мобильный интернет вновь начал работать в Мелитополе, расположенном в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.
Ранее поступали сведения, что в городе пропал интернет. Также наблюдались проблемы с телевизионным сигналом.
Подключения к интернету не было ни по мобильной связи, ни по стационарной. Такая ситуация продолжалась около получаса. Причины сбоя на данный момент неизвестны.
12 мая в Мелитополе два района были обесточены после взрыва на севере города. Микрорайоны Ханда и Красная горка были полностью обесточены.
Ранее жители города Токмак в Запорожье остались без света из-за обстрела ВСУ.