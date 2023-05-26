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В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета

Общество
В Мелитополе восстановили работу мобильного интернета

Мобильный интернет вновь начал работать в Мелитополе, расположенном в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Ранее поступали сведения, что в городе пропал интернет. Также наблюдались проблемы с телевизионным сигналом.

Подключения к интернету не было ни по мобильной связи, ни по стационарной. Такая ситуация продолжалась около получаса. Причины сбоя на данный момент неизвестны.

12 мая в Мелитополе два района были обесточены после взрыва на севере города. Микрорайоны Ханда и Красная горка были полностью обесточены.

Ранее жители города Токмак в Запорожье остались без света из-за обстрела ВСУ.
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