Психолог Поляков рассказал, как в «схватке» с ЕГЭ ребенку выйти победителем

В России стартовали выпускные испытания для школьников. Основной период ЕГЭ-2023 начался с экзаменов по химии, литературе и географии. Для львиной доли учеников этот период ознаменуется высоким уровнем стресса и волнения, справиться с которыми порой очень непросто.
Кандидат психологических наук, и.о. декана факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Поляков в интервью для ФАН ответил на самые волнующие вопросы о подготовке ребенка к экзаменам и рассказал, как ему в «схватке» с ЕГЭ выйти победителем.
— Какой подход к ребенку выбрать при подготовке к ЕГЭ?
— Все зависит от индивидуальных особенностей обучающегося. Ключевой фактор — уровень тревожности. Чем больше ребенок склонен к тревожности, тем раньше нужно начинать подготовку. Кто-то начинает готовиться к ЕГЭ еще в средней школе, нанимает репетиторов, выбирает соответствующие классы и школы, ходит на подготовительные курсы. Но есть и те, кто не готовится совсем — как будет, так и будет. Детям, которые более тревожны — нужны поддержка и внимание. Детям, которые не переживают по поводу результата, требуется больший контроль со стороны взрослых.
— Почему ребенок не хочет готовиться к экзамену и что с этим делать?
— Ребенок может отказываться от подготовки к ЕГЭ, потому что ему это не нужно, у него нет мотивации. Это сложная ситуация, потому что был упущен момент в начальной и средней школе. Там закладывается мотивация, там должна была быть работа и родителей, и учителей. И здесь лучше всего работать с психологом — как ни странно. А второе — ребенок не хочет готовиться, потому что перегорел. В этом случае его нужно просто «отпустить» на какое-то время. Дать ему два-три дня, неделю. И обычно мотивация возвращается. Для мотивации нужна энергия. Чтобы энергия была, нужно отдохнуть. Даже если сроки горят, сделайте перерыв хотя бы на день.
— Почему при подготовке к ЕГЭ так важен именно психологический аспект?
— К сожалению, психологический аспект подготовки к ЕГЭ зачастую игнорируется как родителями, так и самими школьниками. Однако он играет такую же значимую роль, как и когнитивная подготовка. Мы все слишком разные, у нас у всех есть свои особенности, которые по-разному проявляются в стрессовых ситуациях, а ЕГЭ — это, бесспорно, очень стрессовая ситуация.
— Нужно ли жестко контролировать подготовку ребенка?
— В большинстве случаев — нет. Сейчас школьники хорошо понимают значимость ЕГЭ. И к 11-ому классу у них должно быть все в порядке с умением планировать.
— А как быть, если все-таки присутствуют проблемы с собранностью и организованностью?
— Ребенка лучше «контролировать издалека», чтобы он не ушел в пике свободного плавания. И как только видите, что что-то не так — вмешиваться. Но обязательно издалека, чтобы не было давления. Это очень важно.
— Почему?
— Самостоятельность — один из элементов формирования ответственности. А если вы ребенка полностью контролируете, то какая тут ответственность? Это одна из самых больших современных проблем школы и родителей, когда не дают свободы, переживая, что не получится. А потом ребенок выходит в жизнь и не может без контроля ничего делать.
— Как справиться со стрессом перед ЕГЭ?
— Самый оптимальный вариант, который точно всегда работает — это физическая нагрузка. Идеальный способ — приучить ребенка во время подготовки к ЕГЭ по утрам делать зарядку. Это снижает уровень адреналина, уровень тревожности, вырабатываются дофамины (гормоны удовольствия). Это чистая биология. И мы, психологи, давно знаем пользу простой физической нагрузки, именно в удовольствие: поплавать, побегать, кому что нравится. Иногда даже не отходя от рабочего стола пара приседаний очень хорошо помогают, снимают напряжение.
— Есть ли смысл до самого момента «Х» просиживать за конспектами и упражнениями?
— Не нужно готовиться к ЕГЭ до последней минуты, минимум день перед экзаменом необходимо провести в спокойной и комфортной обстановке. Этот день уже ничего не даст для экзамена (усвоение знаний занимает какое-то время), а панические настроения и тревогу повысить сможет. Перед экзаменом лучше сходить в парк, погулять, выспаться, насладиться жизнью, отдохнуть.
— Могут ли родительские слова напутствия сбить ребенка с толку?
— Не стоит использовать фразы «старайся не думать об этом», «что ты так загоняешься», «возьми себя в руки» — эти фразы чаще не успокаивают, а скорее, наоборот, увеличивают уровень беспокойства.
— Что категорически нельзя говорить перед экзаменом?
— Ни в коем случае не накручивайте ребенка. Нельзя ребенка ставить в условия, когда он не имеет права на ошибку. «Если ты не сдашь ЕГЭ …» — а дальше список угроз. Это заведомо провальная установка. Тем родителям, которые так делают, нужно понимать одно, чем больше они накручивают ребенка, тем больше вероятность, что он провалится.
— Почему это так работает?
— Потому что нервно-психическое напряжение — доминирующее, и оно снижает когнитивные функции. То есть ребенок будет соображать хуже, из-за того, что ему страшно, тревожно, родителей подвести нельзя. Он не сдаст. И если даже сдаст — невроз с ним по жизни останется. И тут нужно понимать, что важнее: ребенка воспитать здорового, развитого, или чтобы он ЕГЭ сдал на 100 баллов.
— Что важно сказать перед ЕГЭ?
— У ребенка должно быть право на ошибку. Скажите ему: «Мы семья, мы тебя поддерживаем независимо ни от чего. Ты наш ребенок, которого мы очень любим. И как бы ты ни сдал, из любой ситуации можно выбраться победителем».