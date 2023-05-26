Психолог Поляков рассказал, как в «схватке» с ЕГЭ ребенку выйти победителем

— Ребенок может отказываться от подготовки к ЕГЭ, потому что ему это не нужно, у него нет мотивации. Это сложная ситуация, потому что был упущен момент в начальной и средней школе. Там закладывается мотивация, там должна была быть работа и родителей, и учителей. И здесь лучше всего работать с психологом — как ни странно. А второе — ребенок не хочет готовиться, потому что перегорел. В этом случае его нужно просто «отпустить» на какое-то время. Дать ему два-три дня, неделю. И обычно мотивация возвращается. Для мотивации нужна энергия. Чтобы энергия была, нужно отдохнуть. Даже если сроки горят, сделайте перерыв хотя бы на день.