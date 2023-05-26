В Tesla произошла утечка личных данных сотрудников

Профсоюз металлургов Германии обвинил американскую компанию Tesla, которая производит электромобили и решения для хранения электроэнергии, в утечке данных сотрудников, в том числе и работающих на предприятии в немецком Грюнхайде. Об этом пишет газета Handelsblatt.
Объединение требует, чтобы в руководстве корпорации объяснили сложившуюся ситуацию, а также детально рассказали сотрудникам о всех нарушениях их прав по защите данных, заявил глава региональных отделов профсоюза в Берлине, Бранденбурге и Саксонии Дирка Шульце.
Ранее предприниматель Илон Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в Tesla.