В ООН заявили, что не знают подробностей плана главы МАГАТЭ по ЗАЭС

ООН в настоящее время не располагает информацией, касательно деталей плана главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на атомной электростанции в Запорожской области. На это указал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В пятницу, 26 мая, дипломат провел регулярный брифинг с журналистами. При этом он указал, что не знает подробностей об инициативе руководителя агентства и пообещал уточнить информацию.
«Я не уверен, что он поделился ими [планами] с генеральным секретарем», — добавил Дюжаррик.
Накануне сообщалось, что 30 мая Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание. Главной темой обсуждения станет обстановка вокруг АЭС в городе Энергодар.