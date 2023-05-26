Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В ООН заявили, что не знают подробностей плана главы МАГАТЭ по ЗАЭС

Политика
В ООН заявили, что не знают подробностей плана главы МАГАТЭ по ЗАЭС

ООН в настоящее время не располагает информацией, касательно деталей плана главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на атомной электростанции в Запорожской области. На это указал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В пятницу, 26 мая, дипломат провел регулярный брифинг с журналистами. При этом он указал, что не знает подробностей об инициативе руководителя агентства и пообещал уточнить информацию.

«Я не уверен, что он поделился ими [планами] с генеральным секретарем», — добавил Дюжаррик.

Накануне сообщалось, что 30 мая Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание. Главной темой обсуждения станет обстановка вокруг АЭС в городе Энергодар.
стефан дюжаррик оон магатэ рафаэль гросси запорожская аэс
Военкоры ФАН