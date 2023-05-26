Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ООН: НПО передали 780 тысяч долларов жителям новых российских регионов

Общество
ООН: НПО передали 780 тысяч долларов жителям новых российских регионов

Гуманитарные НПО рампределили 780 тысяч долларов между 60 тысячами жителей новых российских регионов на территориях, которые не контролируют киевские власти. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

Представитель международной организации не стал сообщать названия соответствующих НПО. Лаерке не уточнил, были ли проверки по целевому использованию средств.

«К концу апреля гуманитарные организации оказали денежную помощь примерно 60 000 человек в районах, находящихся под военным контролем Российской Федерации, выплатив за первые четыре месяца 2023 года почти 780 000 долларов», — сообщил он.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать ООН из-за пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. По его мнению, действующие институты организации не отвечают реалиям современности.

оон новые регионы россии мирные жители Украина нпо финансовая помощь
Военкоры ФАН