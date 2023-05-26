ООН: НПО передали 780 тысяч долларов жителям новых российских регионов

Гуманитарные НПО рампределили 780 тысяч долларов между 60 тысячами жителей новых российских регионов на территориях, которые не контролируют киевские власти. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.