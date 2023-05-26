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Над Австралией взорвался зеленый шар с яркой вспышкой и мощным звуком

Происшествия
Над Австралией взорвался зеленый шар с яркой вспышкой и мощным звуком

В небе над пригородом Аделаиды Кройдон в южной части Австралии пролетел и взорвался яркие огненный зеленый шар со вспышкой и сопровождающимся мощным звуком, сообщает Ferra.ru.

По сведениям источников, вспышку заметили за несколько километров от эпицентра происшествия, а звук был слышен за 100 километров. Большинство людей решили, что это НЛО.

Астрофизик из Австралийского национального университета в Канберре Брэд Такер указал на природное происхождение явления. По его словам, это не что иное, как болид — яркий метеор. Предполагается, что объект двигался со скоростью 150 тысяч километров в час.

Болиды взрываются от того, что сталкиваются с силой трения атмосферы Земли. Из-за этого же сопротивления и появляется необычное свечение зеленого оттенка.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета открыли новую экзопланету, которая покрыта вулканами. Новый космический объект находится на расстоянии в 90 световых лет от Земли.
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