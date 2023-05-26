Над Австралией взорвался зеленый шар с яркой вспышкой и мощным звуком

В небе над пригородом Аделаиды Кройдон в южной части Австралии пролетел и взорвался яркие огненный зеленый шар со вспышкой и сопровождающимся мощным звуком, сообщает Ferra.ru.
По сведениям источников, вспышку заметили за несколько километров от эпицентра происшествия, а звук был слышен за 100 километров. Большинство людей решили, что это НЛО.
Астрофизик из Австралийского национального университета в Канберре Брэд Такер указал на природное происхождение явления. По его словам, это не что иное, как болид — яркий метеор. Предполагается, что объект двигался со скоростью 150 тысяч километров в час.
Болиды взрываются от того, что сталкиваются с силой трения атмосферы Земли. Из-за этого же сопротивления и появляется необычное свечение зеленого оттенка.
Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета открыли новую экзопланету, которая покрыта вулканами. Новый космический объект находится на расстоянии в 90 световых лет от Земли.