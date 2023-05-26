Сергей Вострецов заявил, что инициатива о введении шестидневной рабочей недели только разозлит людей

Инициатива о введении шестидневной рабочей недели не приведет к прогрессу и только лишь разозлит людей. Такое мнение выразил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Он указал, что в истории России подобное уже происходило, и когда страна восстановилась, то вернулись к «пятидневке». Вострецов отметил, что прогресс не стоит на месте и сейчас уже идет речь о четырехдневной рабочей неделе.
«Внедряются информационные технологии и цифровые платформы, многие профессии уже могут работать на удаленке», — напомнил Вострецов.
Глава СОЦПРОФ подчеркнул, что любой недобросовестный работодатель хотел бы, чтобы сотрудник трудился как можно больше времени. По этой причине он указал на важность контроля государства и деятельности профсоюзов, которые способны защитить права работников.
«Я считаю, что инициатива глупая и вражеская. Ни к чему хорошему она не приведет, никакого прогресса она не даст, а людей разозлит», — заявил Вострецов.
Сергей Вострецов призвал внимательнее присмотреться к тому, кто данную инициативу выдвинул. По его словам, речь идет не просто о глупости, но и о вредительстве.
Ранее академик РАН, политик Геннадий Онищенко высказал свое мнение по поводу «шестидневки».