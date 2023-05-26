Психолог Горинова заявила, что запрет на выражение эмоций может спровоцировать тревожное расстройство

Социальный психолог Елена Горинова считает, что очень важно и необходимо позволять себе испытывать самые различные эмоции. О том, к каким последствиям может привести отказ от этого, специалист рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, нужно сначала разобраться, что именно вы чувствуете, например, обиду, грусть или отвращение, а затем выбрать лучший для вас и безопасный для близких способ выразить это.
Запрещая себе что-либо чувствовать, мы подавляем эмоции и оставляем их внутри себя. Это может вылиться в депрессии, тревожность и психосоматические болезни.
Специалист предложила воспользоваться упражнением, которое научит проживать и отпускать эмоции. Нужно использовать три шага для обозначения проблемы: я чувствую; потому что; а я хочу.
«Например: я чувствую, что сильно расстроена, потому что мой сын ничего мне не рассказывает, а я так хотела бы, чтобы у нас в семье доверяли друг другу. Осознав, что именно вас беспокоит, вы сможете выразить эмоцию корректно», — объяснила Горинова.
Ранее психолог Александра Миллер рассказала, из-за чего может возникать внутреннее сопротивление.