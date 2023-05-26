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Психолог Горинова заявила, что запрет на выражение эмоций может спровоцировать тревожное расстройство

Общество
Психолог Горинова заявила, что запрет на выражение эмоций может спровоцировать тревожное расстройство

Социальный психолог Елена Горинова считает, что очень важно и необходимо позволять себе испытывать самые различные эмоции. О том, к каким последствиям может привести отказ от этого, специалист рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, нужно сначала разобраться, что именно вы чувствуете, например, обиду, грусть или отвращение, а затем выбрать лучший для вас и безопасный для близких способ выразить это.

Запрещая себе что-либо чувствовать, мы подавляем эмоции и оставляем их внутри себя. Это может вылиться в депрессии, тревожность и психосоматические болезни.

Специалист предложила воспользоваться упражнением, которое научит проживать и отпускать эмоции. Нужно использовать три шага для обозначения проблемы: я чувствую; потому что; а я хочу.

«Например: я чувствую, что сильно расстроена, потому что мой сын ничего мне не рассказывает, а я так хотела бы, чтобы у нас в семье доверяли друг другу. Осознав, что именно вас беспокоит, вы сможете выразить эмоцию корректно», — объяснила Горинова.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, из-за чего может возникать внутреннее сопротивление.
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