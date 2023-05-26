Несколько тысяч малийцев вышли на демонстрацию с требованием выдворить контингент МИНУСМА из страны

Бамако, 26 мая. Жители Мали вышли на митинг и потребовали выдворить из страны сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).
В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Среди них представители гражданских организаций и патриотического объединения M5-RFP.
Население страны неоднократно выступало против продления мандата «голубых касок» и их присутствия в республике. Участники общественного движения Yerewolo заявили, что представители миссии не обеспечивают безопасность граждан, часто становятся зачинщиками конфликтов и подозреваются в связях с боевиками.
Фонд Фридриха Эберта провел опрос жителей Мали о деятельности МИНУСМА. Согласно его результатам, около 57% респондентов считают, что миротворцы никак не помогают в борьбе с бандформированиями и, напротив, притесняют мирных жителей.
Ранее власти республики ограничили передвижение контингента многопрофильной миссии ООН по территории государства. Чиновники приняли данное решение на фоне неподобающего поведения «голубых касок» и многочисленных обвинений в их адрес.