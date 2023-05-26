Несколько тысяч малийцев вышли на демонстрацию с требованием выдворить контингент МИНУСМА из страны

Население страны неоднократно выступало против продления мандата «голубых касок» и их присутствия в республике. Участники общественного движения Yerewolo заявили, что представители миссии не обеспечивают безопасность граждан, часто становятся зачинщиками конфликтов и подозреваются в связях с боевиками.