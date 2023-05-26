ООН поддерживает переподключение российских банков к операциям по экспорту

Переподключение российских банков к операциям по экспорту продовольствия и удобрений поможет реализации продуктовой сделки. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик.
Представитель генсека отметил, что международная организация пытается продвигать решение вопроса по «зерновой инициативе», а также преследует цель поставить как можно больше продовольствия и удобрений нуждающимся странам.
Ранее Дюжаррик заявил, что ООН намерена решить оставшиеся проблемы в «зерновой сделки». Также генсек организации надеется включить российские удобрения в мировую цепочку поставок.