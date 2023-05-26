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ООН поддерживает переподключение российских банков к операциям по экспорту

Политика
ООН поддерживает переподключение российских банков к операциям по экспорту

Переподключение российских банков к операциям по экспорту продовольствия и удобрений поможет реализации продуктовой сделки. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик.

Представитель генсека отметил, что международная организация пытается продвигать решение вопроса по «зерновой инициативе», а также преследует цель поставить как можно больше продовольствия и удобрений нуждающимся странам.

«Совместно с Афрэксимбанком они занимаются разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке», — сказал Дюжаррик.

Ранее Дюжаррик заявил, что ООН намерена решить оставшиеся проблемы в «зерновой сделки». Также генсек организации надеется включить российские удобрения в мировую цепочку поставок.
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