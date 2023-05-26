Россиянка Сизикова в паре с американкой Сантамарией выиграла теннисный турнир в Рабате

Россиянка Яна Сизикова в паре с американкой Сабриной Сантамарией одержали победу в теннисном турнире, который проходил в столице Марокко Рабат.
Финальный матч с белоруской Лидией Морозовой и бразильянкой Ингрид Мартинс завершился со счетом 3:6, 6:1, 10:8. Игра длилась почти полтора часа.
Суммарный призовой фонд марокканского турнира превышает 260 тысяч долларов. Для 28-летней Сизиковой данный титул стал третьей парной победой в профессиональной карьере.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира благодаря победе в чемпионате ATР, организованному в Риме. Этот титул стал 20-м в его профессиональной карьере и первым грунтовым.