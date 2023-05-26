Корабль «Иван Хурс» прибыл на место постоянного базирования в Севастополе

Заход корабля также совпал с памятной датой, связанной с подвигом экипажа брига «Меркурий». 26 мая 1829 года экипаж боевого корабля вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими кораблями. В связи с этим на «Иване Хурсе» подняли реплику флага с «Меркурия».