Игрок немецкой «Баварии» Дэвис озвучил одного из персонажей второй части мультфильма про Человека-паука

Полузащитник немецкого клуба «Бавария» Альфонсо Дэвис принял участие в озвучке нового мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Подробностями поделился информационный портал Goal.
Как стало известно, канадский спортсмен «подарил» свой голос одной из версий известного супергероя. Однако в настоящее время создатели ленты держат в тайне, какая именно роль досталась 22-летнему атлету.
При этом к работе также присоединилась защитник женской сборной Германии по футболу Жюль Бранд. Другие детали пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что российская киностудия Russian World Vision получила права на показ 22 анимационных фильмов из золотой коллекции японской студии Ghibli. Речь идет о десяти работах режиссера Хаяо Миядзаки и картинах других популярных мультипликаторов.