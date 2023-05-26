МВФ спрогнозировал для ЦАР благоприятные экономические перспективы

Банги, 26 мая. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, согласно которому Центральноафриканскую Республику ждут позитивные экономические перемены.
В документе указано, что государственный долг страны в 2023 году останется на приемлемом уровне. Реальный ВВП вырастет примерно на 2,2%, а средний уровень инфляции достигнет отметки 6,3%.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал закон, утверждающий биткоин в качестве резервной валюты наряду с франком КФА. Таким образом африканское государство стало вторым в мире, которое легализовало данное платежное средство.
Руководитель администрации президента Обед Намсимо заявил, что это решение существенно улучшит жизнь рядовых граждан. По словам министра цифрового развития, почты и телекоммуникаций страны Жюстена Гурна-Зако, Камерун и Демократическая Республика Конго (ДРК) также обдумывают вопрос узаконивания виртуальных денег.