Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МВФ спрогнозировал для ЦАР благоприятные экономические перспективы

Весь мир
МВФ спрогнозировал для ЦАР благоприятные экономические перспективы

Банги, 26 мая. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет, согласно которому Центральноафриканскую Республику ждут позитивные экономические перемены.

В документе указано, что государственный долг страны в 2023 году останется на приемлемом уровне. Реальный ВВП вырастет примерно на 2,2%, а средний уровень инфляции достигнет отметки 6,3%.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал закон, утверждающий биткоин в качестве резервной валюты наряду с франком КФА. Таким образом африканское государство стало вторым в мире, которое легализовало данное платежное средство.

Руководитель администрации президента Обед Намсимо заявил, что это решение существенно улучшит жизнь рядовых граждан. По словам министра цифрового развития, почты и телекоммуникаций страны Жюстена Гурна-Зако, Камерун и Демократическая Республика Конго (ДРК) также обдумывают вопрос узаконивания виртуальных денег.
Военкоры ФАН