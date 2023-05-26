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Политолог Сосновский заявил, что Берлин не верит в способность России нанести по Германии ракетный удар

Политика
Политолог Сосновский заявил, что Берлин не верит в способность России нанести по Германии ракетный удар

Политики в Германии не рассматривают сценарий с ядерным ударом по ФРГ в случае прямого столкновения немецкой армии, если она окажется в зоне СВО на стороне Киева. Такое мнение озвучил политолог и публицист Александр Сосновский.

По словам аналитика, в Берлине не верят в подобное развитие событий. Немецкие политики предполагают, что подобный исход грозит лишь территории бывшей Украинской ССР, причем сама ФРГ рассчитывает «на барыши» после окончания боевых действий, передает ИА SM-News

«У них есть полное ощущение того, что они получили карт-бланш, им доверили», — добавил Сосновский.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре ранее обвинил правительство ФРГ в желании воевать против России. По мнению политика, причиной конфликта на Украине является полное игнорирование мировым сообществом интересов России — в отличие от интересов США.
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