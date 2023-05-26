Путин попробовал иван-чай и пошутил о рекламе напитка на встрече «Деловой России»

Перед этим предприниматель предложил выступить вологодскому бизнесмену Александру Хлынову, председателю союза производителей этого напитка. Вологодчанин поинтересовался у Путина, попробовал ли он иван-чай, о котором они разговаривали в прошлом году на форуме «Сильные идеи для нового времени».