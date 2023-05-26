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Путин попробовал иван-чай и пошутил о рекламе напитка на встрече «Деловой России»

Общество
Путин попробовал иван-чай и пошутил о рекламе напитка на встрече «Деловой России»

Российский президент Владимир Путин в шутку упрекнул главу «Деловой России» Алексея Репика в продвижении иван-чая.

Перед этим предприниматель предложил выступить вологодскому бизнесмену Александру Хлынову, председателю союза производителей этого напитка. Вологодчанин поинтересовался у Путина, попробовал ли он иван-чай, о котором они разговаривали в прошлом году на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Попробовать удалось, спасибо большое. То, чем занимается господин Репик Алексей Евгеньевич, — это называется скрытая реклама», — пошутил президент.

Он пожелал процветания производителям русского напитка и отметил, что иван-чай полезнее содержащей «химию» колы.

Ранее опрос показал, что россияне предпочитают черный чай зеленому, а также кофе и какао.
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