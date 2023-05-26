Центробанк упростил взаимодействие финорганизаций с иностранными клинтами

Финансовые организации смогут заключать договора с иностранными банками без легализации официальных документов, которые подтверждают их статус. Об этом сообщил Центральный Банк России.
Предполагается, что данная мера позволит упростить процедуру открытия банковских счетов иностранными клиентами. Запрашивать официальные документы будут только в случаях подозрения юридического лица в проведении операций по отмыванию денег или спонсировании терроризма.
«Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус», — говорится в сообщении.
Ранее страны Евросоюза отчитались о заморозке более 200 миллиардов евро активов Центрального банка России. Информацию о точно количестве в каждой стране не сообщили.