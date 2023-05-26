В Крыму задержали местного жителя при попытке достать запрещенное вещество из «закладки»

Полиция Крыма изъяла у жителя Симферопольского района наркотические вещества. Правоохранителям наркоман сообщил, что купил и использовал порошок сам.
Мужчину задержали в селе Мирное. При себе у него было около одного грамма «соли». Удалось выяснить, что он приобрел средство в профильном интернет-магазине. Путем закладки хранил для личного употребления.
Задержанный ранее уже привлекался к ответственности по статьям, связанным с наркотиками. У него была судимость в 2019 году. Россиянин нигде не работал.
Ранее житель Подмосковья изнасиловал 11-летнюю девочку по пути за «дозой». Свою жертву мужчина отпустил. В его отношении возбуждено уголовное дело. Речь идет о насилии сексуального характера и хранении наркотиков.