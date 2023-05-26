Канадская певица Селин Дион отменила тур по Европе из-за болезни

Канадская исполнительница Селин Дион отменила тур по Европе из-за неизлечимой болезни. Соответствующая информация размещена на ее сайте.
У артистки были запланированы концерты в нескольких европейский городах до 2024 года. Ей пришлось отказаться от гастролей из-за редкой болезни, которая вызывает мышечные спазмы. Певица выразила сожаление, что «снова разочаровывает» поклонников.
«Я очень много работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты на 100% готов», — подчеркнула она.
Дион отметила, что регулярно откладывать выступления неправильно по отношению к поклонникам, поэтому лучше их отменить. Деньги за билеты можно будет вернуть в местах их продажи.
Ранее российский певец Филипп Киркоров признался в любви мировой звезде Селин Дион.