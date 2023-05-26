Рогов заявил, что ВСУ продолжают использовать ракеты США и Британии для ударов по мирным жителям

Российским силам ПВО удалось отразить атаку ВСУ. По словам Рогова, украинская сторона продолжает применять дальнобойные ракеты, которые ей поставляют США и Британия. Причем Киев использует соответствующее оружие для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям российских городов, подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.