Украинские боевики нанесли удар по Бердянску. О последствиях обстрела рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российским силам ПВО удалось отразить атаку ВСУ. По словам Рогова, украинская сторона продолжает применять дальнобойные ракеты, которые ей поставляют США и Британия. Причем Киев использует соответствующее оружие для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям российских городов, подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.
После взрыва осколки украинской ракеты разлетелись над бердянским частным сектором, добавил он. Это произошло микрорайоне АКЗ. Никто их местных жителей не пострадал.
Российские военнослужащие ранее ответили плотным артиллерийским огнем на вечернюю и ночную активизацию техники ВСУ в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».