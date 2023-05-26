В Азербайджане заявили о попытке армянских военных пересечь границу

Ранее в МИД Армении заявили, что на предстоящих переговорах в Кишиневе не планируется подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Встреча в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в молдавской столице Кишинев 1 июня.