В Азербайджане заявили о попытке армянских военных пересечь границу

Азербайджанская государственная пограничная служба зафиксировала попытку пересечения границы группой армянских диверсантов на Зангиланском направлении. Об этом передает Sputnik Азербайджан.
Сообщается, что два военных Вооруженных сил (ВС) Армении задержаны на месте. Оставшимся членам группы удалось скрыться.
Министерство обороны Армении опровергает эту информацию. Подробности происшествия не раскрываются.
Ранее в МИД Армении заявили, что на предстоящих переговорах в Кишиневе не планируется подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Встреча в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в молдавской столице Кишинев 1 июня.