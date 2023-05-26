«Поможет укреплению влияния России»: в Санкт-Петербурге представили рейтинг лидеров государств Африки

Представленный рейтинг поможет нарастить влияние России на территории Черного континента. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявили авторы масштабного исследования «Лидеры государств Африки: рейтинг».
Инициатором проекта выступил Центр социально-экономических и геополитических исследований. Как отмечает один из составителей научного труда, ведущий эксперт ЦСЭГИ, доктор экономических наук и профессор Станислав Ткаченко, Россия старается выстраивать комплексные и устойчивые отношения со всеми руководителями государств региона. А потому важно, что эксперимент открывает перспективу к более масштабным исследованиям политических местных элит.
«Конечной целью является выявление фактора личности в развитии внутриполитических процессов рассматриваемых государств, а также в более широком региональном и глобальном контексте. Большинство рассматриваемых лидеров находятся в равных для проведения множественного изучения и персонального оценивания стартовых условиях. Они избраны на высшие государственный пост на конкурентных выборах, в их государствах существует многопартийная система, развиты СМИ и социальные сети, отсутствуют внутренний конфликт высокой интенсивности», — отметил Ткаченко.
Для реализации работы составители рейтинга сформировали 20 критериев, которые и характеризуют персоналии, находящиеся во главе стран Африки. Научные деятели смотрели на то, в какой стране глава государства получал образование, какую имел профессию до политической карьеры, был ли связан с муниципальным управлением, наделен ли статусом верховного главнокомандующего, и так далее.
По мнению эксперта ЦСЭГИ и аспиранта БФУ им. И. Канта Роберта Греся, представленная работа может быть использована руководством России для выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с руководством стран Черного континента.
«На него может производится некоторая ориентация для того, чтобы определить, какие контакты можно развивать. Ведь опыт лидера всегда показывает, что лидер понимает, что знает, что он ощущал лично, и, ориентируясь на личное взаимодействие, на личный опыт, можно предлагать те или иные проекты, инициативы и понимать, как они могут быть восприняты», — пояснил он.
Роберт Гресь также добавил, что в рейтинге учитывается даже эффективность того или иного лидера в зависимости от его ориентированности на Запад или Восток. Полную версию рейтинга авторы опубликуют на сайте Центра социально-экономических и геополитических исследований, а также, поскольку это, в первую очередь, научная работа, в научных журналах.