«Поможет укреплению влияния России»: в Санкт-Петербурге представили рейтинг лидеров государств Африки

Роберт Гресь также добавил, что в рейтинге учитывается даже эффективность того или иного лидера в зависимости от его ориентированности на Запад или Восток. Полную версию рейтинга авторы опубликуют на сайте Центра социально-экономических и геополитических исследований, а также, поскольку это, в первую очередь, научная работа, в научных журналах.