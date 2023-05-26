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Нутрициолог Буторина назвала пять северных ягод, способных продлить жизнь

Общество
Нутрициолог Буторина назвала пять северных ягод, способных продлить жизнь

Голубика, черника, брусника, клюква и морошка могут продлить жизнь. Об этом рассказал агентству «Север-Пресс» врач по медицинской профилактике, нутрициолог ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина.

Специалист отметила, что северные ягоды содержат в себе большое количество необходимых организму витаминов и минералов. По ее словам, они несут здоровье и долголетие.

Врач сообщил, что выделить среди этих ягод наиболее полезную сложно. По мнению Буториной, каждая из них имеет свои целебные свойства и другие достоинства.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила пенсионеров о необходимости введения черники в рацион.
морошка клюква ямал ягоды
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