Жителя Иркутской области будут судить за убийство 21-летней давности из-за норковой шапки

Мужчина начал угрожать своей знакомой, в конфликт вмешалась мать девушки. Злоумышленник избил женщину, она скончалась через несколько дней в больнице. Ранее против него уже было возбуждено уголовное дело, но его закрыли из-за недостатка доказательств.