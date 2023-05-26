Жителя Иркутской области будут судить за убийство 21-летней давности из-за норковой шапки

В Иркутской области 53-летний мужчина предстанет перед судом за убийство женщины, совершенное 21 год назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По данным следствия, в январе 2002 года обвиняемый убил 45-летнюю мать своей знакомой. Он подозревал женщин в краже его норковой шапки, в которой пришел к ним в гости.
Мужчина начал угрожать своей знакомой, в конфликт вмешалась мать девушки. Злоумышленник избил женщину, она скончалась через несколько дней в больнице. Ранее против него уже было возбуждено уголовное дело, но его закрыли из-за недостатка доказательств.
Правоохранители повторно приступили к расследованию в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Им удалось найти свидетелей и задержать подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности.
Мужчина признался в содеянном. Дело и обвинительное заключение прокурора отправлены в суд.
Ранее суд приговорил жителя Сочи к 8,5 года заключения за содействие терроризму.